Sobre la detención del presunto agresor de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseveró que la Secretaria de Seguridad Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia capitalina han hecho bien la investigación.

“Están haciendo su trabajo y van a presentar resultados, bueno los han presentado desde el primer momento”.

También destacó los resultados en la detención de Kevin Pérez Cortez, hijo de Felipe de Jesús Pérez alias "El Ojos", extinto líder del cártel de Tláhuac. “Está trabajando el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana está haciendo su labor.

Sobre el atentado que sufrió la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Batres destacó este sábado, el manejo de la información sobre la investigación, por parte de las dependencias de seguridad y justicia, ya que eso evitó que incluso que el detenido escapara.

“Han estado manejando la información, tanto la Secretaría como la Fiscalía de acuerdo a tiempos legales, y de acuerdo a esas características, de tal forma que no se fugara esa persona, por ejemplo. Si se hubiera manejado información indebidamente antes, pues podría haberse probado que esta persona, se protegiera, por ejemplo. Entonces, se ha dado la información consistente que se ha tenido”, resaltó.

Leer más: "Me siento más fortalecida, pese a campaña violenta": Alessandra Rojo de la Vega

Agregó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la capital presentarán en próximos días un informe sobre la investigación del caso presunto atentado a Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por la CDMX.

“Hay una parte que ya se resolvió que es la parte del hecho, el autor material. Está ahora sobre la investigación. Se está haciendo bien la investigación. Están haciendo su trabajo y van a presentar resultados, bueno los han presentado desde el primer momento”, dijo Batres.

“En este caso, inmediatamente tuvieron datos, sobre la persona que baleó el vehículo. Con esos datos lo comenzaron a rastrear y lo localizaron rápidamente. Quiero decir que tuvieron datos de esta persona inmediatamente, pero había que darle seguimiento y no se podía informar que ya se tenía rastro de esta persona. Y finalmente se dio con él, fue un trabajo profesional y adecuado”.

Reitera seguridad a candidatos

Batres también reiteró que sin importar la fuerza política, se brindará atención y protección.

“Hubo quien dijo que no querían nuestro apoyo, que no querían nuestra protección, pero de todas maneras, nosotros tenemos esa tarea. Y toda la disposición de apoyar a todos los candidatos independientemente de la fuerza política que sean. Incluso aunque digan que no la quieran, o la requieran, nosotros de todas maneras hemos dado la instrucción de que se apoye a todos los candidato”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr