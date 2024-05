Para toda la gente que me ha dado todo su apoyo y para quienes, cobardemente, insisten en atacarme:



Seguiremos adelante, no nos van a callar, esto no se trata de Ale, se trata de todas y todos los que no queremos más abusos de poder, no queremos más politización de la seguridad,… pic.twitter.com/wcYsllI2MN