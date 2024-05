La candidata por la coalición Va X la Ciudad de México a la alcaldía de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó un comunicado con relación a la detención del presunto culpable del ataque armado que sufrió el 11 de mayo mientras estaba en su camioneta en CDMX.

Acusó que tanto el encargado de la Fiscalía Ulises Lara, como el el titular de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, mintieron en la conferencia de prensa de este viernes 17 de mayo al asegurar que le informaron todo sobre el atentado.

Sin embargo, dijo, en la Fiscalía capitalina no le quisieron decir dónde está la carpeta de investigación, si en el Edomex o en Ciudad de México, tampoco a su abogada, quien se presentó desde las primeras horas del día en las instalaciones de la agencia especializada para saber el seguimiento del incidente.

Lee también Detienen en Ecatepec a presunto agresor de la candidata Alessandra Rojo de la Vega

“Todo lo que me he enterado ha sido por las redes sociales, porque ni siquiera tienen el oficio político, ni la humanidad, ni la empatía, de venirnos a informar. Fueron a mentir a la conferencia diciendo que de todo me enteraron. Me enteraron a la hora que ya estaba todo publicado. Me habló Pablo Vázquez y me dijo ‘pasó esto’. Le dije: ya me enteré de todo. Desprecian a las víctimas, eso es lo que pasa con esas autoridades”, señala el comunicado de la candidata.

Soy Ale Rojo de la vega, no “la candidata”.



📌He presentado 60 denuncias ante distintas autoridades por violencia en el proceso electoral, (ya no solo 50).

📌El impresentable de @fernandeznorona de presto como vocero a la guerra sucia y mentiras de Morena y los Monreal. pic.twitter.com/U3imOniO3e — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 17, 2024

Mediante sus redes sociales Ale Rojo compartió un video en el que cuestionó al Ministerio Público, por negarle el acceso a la carpeta de investigación por no saber en dónde está. Agregando que la única información que le dieron fue que hasta el martes podría obtener el permiso para verla, cuando se cumplieran las 48 horas de la detención del presunto agresor.

En su cuenta de X, también reiteró que no siente confianza en la forma en qué la Fiscalía está llevando el caso, pues ellos la han espiado y perseguido por 3 años. “No confío en quienes dan noticia sin antes darnos la información”.

Lee también Alessandra Rojo de la Vega denuncia que Fiscalía de la CDMX le ha negado acceso a la información de su caso

En la misma plataforma exigió que se cumpla el proceso de forma debida, para dar con el culpable.

“Que ningún error de la Fiscalía sirva de excusa para que se caiga el caso y sobre todo, que den con los autores intelectuales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em>¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr