A seis días del atentado que sufrió en la colonia Peralvillo, Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauh- témoc por Va por la CDMX, afirma que se siente más fuerte que antes y dice estar confiada en que el próximo 2 de junio ganará los comicios, pues asegura que no habrá una contienda cerrada, ya que no sólo ya emparejó, sino que rebasó en las encuestas a su contrincante Catalina Monreal de la coalición Seguiremos Haciendo Historia.

Lo anterior, acota, pese a que no ha sido una contienda pareja.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la abanderada por el PAN, PRI y PRD se define como una mujer que “mantiene sus convicciones por encima de cualquier interés tanto partidista como político” y, a pesar de las críticas por los partidos que la respaldan —que son los mismos que impulsaron en la demarcación a la exalcaldesa Sandra Cuevas— dice que la gente confía en ella por su activismo y el apoyo que ha ofrecido a niñas y mujeres.

Rojo de la Vega advierte que en sus recorridos por las 33 colonias, lo que más piden los habitantes es seguridad, pues Cuauhtémoc, desde hace una década, está en primer lugar en delitos como homicidio, extorsión o robo a casa habitación, así como violencia a las mujeres, una “herencia” de lo que llamó “el monrealato” que ha encabezado al gobierno de la demarcación durante la última década, incluso con la administración pasada encabezada por Sandra Cuevas, quien dice, también es gente de Ricardo Monreal.

¿Cómo se siente a días de que concluya la campaña?

—Muy bien, más fortalecida que antes. Ha sido una campaña bastante violenta, con muchas denuncias, quejas presentadas ante las autoridades, tanto la fiscalía como ante el Instituto Electoral; y no se ha hecho nada al respecto, nos las hemos ingeniado en el equipo, pero al mismo tiempo muy esperanzadas, con un ánimo de cambio.

Afirma que en sus recorridos por las colonias, entre los vecinos se sienten las ganas de cambiar “de una buena vez” a una alcaldía que, dice, históricamente ha estado gobernada por grupos políticos que, en lugar de servir a las personas, se han servido a sí mismos.

Por ello, explica que su objetivo de ganar la alcaldía, es cambiarle la vida a la gente, mejorar los servicios públicos y combatir la inseguridad, para lo que plantea implementar el modelo de Blindar que se aplicó en la demarcación Benito Juárez, además de tener policía mejor capacitada y calles iluminadas.

Señala que entre sus principales propuestas destacan la instalación de puntos violeta para prevenir y atender la violencia de género; y recuperar del abandono en que se encuentra la Cuauhtémoc con “una obra al día” como el arreglo de banquetas y poda de árboles.

“Otra propuesta prioritaria, es [tener] un gobierno transparente y honesto. Necesitamos acabar con la corrupción que hay en la alcaldía. El delito de extorsión aumentó 250% el último año, de 2023 a 2024; lo que nos hemos encontrado a lo largo de estos recorridos a las colonias, de visitar a nuestros vecinos, es gente buena, comerciantes, restauranteros, empresarios, mujeres que emprenden, que echan raíces de su sueño en nuestra alcaldía, y que desgraciadamente han sido víctimas de la extorsión y del cobro de piso, no sólo por delincuentes, sino por los otros delincuentes o los malandros que son parte de este monrealato, que trabajan en la alcaldía”, dice.

¿Cuál va a ser la diferencia que tendrá con el gobierno anterior encabezado por Sandra Cuevas que estuvo respaldada por los mismos partidos?

—Sandra Cuevas es gente de Ricardo Monreal, ella siempre se lo ha agradecido y no sólo eso, mantuvo a su grupo político al frente de la alcaldía; un equipo político al que a mí me gusta llamar monrealato, porque son justamente los que han abusado de las personas; van amenazando a los comerciantes en vía pública, si no van a sus eventos les quitan la oportunidad de llevar sustento a sus hogares; si no van a votar por ellos, los amenazan con fregarlos a ellos y a sus familias.

¿Cómo ganarse la confianza de la gente con estos partidos?

—La gente confía en mí, saben que he sido una activista por más de 12 años, que lucho por los derechos humanos de las niñas y los niños; hace seis lucho por las mujeres, hemos cambiado vidas teniendo nada, me refiero a ningún espacio político, siempre de la mano de la gente. Con hechos demostré que sí se puede, soy una candidata diferente que mantiene sus convicciones por encima de cualquier interés tanto partidista como político, soy una candidata ciudadana —me parece que las únicas dos que somos ciudadanas que fuimos arropadas por los partidos somos Xóchitl Gálvez y yo— PRI, PAN, PRD me dieron este espacio y me dijeron que es el corazón de la capital y que lo hicieron porque conocen mi trayectoria.

¿Considera a Caty Monreal una contrincante fuerte?

—Veo en todo su equipo político al equipo político de Ricardo Monreal, con un abuso y una violencia desmedida hacia nosotros, con impunidad, porque así se sienten por eso lo siguen haciendo; me parece que siguen queriendo la joya de la corona, siguen queriendo saquear la alcaldía. Tengo toda la documentación de todas las corruptelas y, hablando de ella en específico, ella tuvo siete gasolinerías desde los 16 años mediante su empresa La Plata (...), no sé por qué quieren venir a seguirse apropiando de la Cuauhtémoc, ella es de Zacatecas, tiene una casa en Coyoacán donde vive y quieren seguir abusando de la gente. Si ella hubiera recortado a todo el equipo político del papá, le creería que ya cambió y que no tiene las intenciones que tuvo cuando tenía 16 años.

Advierte que no ha sido una contienda pareja, sino que, para ella, ha sido una competencia contra el Estado, toda vez que “están metidos” desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el senador Ricardo Monreal.

Luego del atentado que sufrió, tras una asamblea, la candidata asegura que este hecho es un reflejo de lo que vive la gente en la Cuauhtémoc, que salen a trabajar y no saben si van a regresar vivos. “Yo soy candidata, a mí me toca que se exponga que se haga público desgraciadamente, y que abusen Morena y los Monreal de esta situación, que difamen y que mientan, pero ¿qué pasa con las mujeres que les matan a sus hijas y que nadie hace nada? ¿Qué pasa con los hombres que extorsionan, que les ponen pistolas en la cabeza en el Centro Histórico y nadie hace nada?”, cuestiona.

¿Se ha politizado su atentado?

—Por supuesto que se ha politizado, ha sido una mezquindad política lo que han hecho la fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto los Monreal; lo que viví lo viven cientos de mujeres, me toca que se haga público, lo que no se vale es que salgan los sujetos encargados de procurar justicia o de darnos seguridad a las mujeres a abrir la investigación.