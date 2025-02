“Mario Delgado miente”, acusa papá de Fátima; exige mejor atención médica para su hija e intervención de la FGR

Al tiempo que los familiares y amigos de Fátima continúan buscando recursos para los medicamentos y las próximas operaciones que va a ocupar para reconstruir parte de su pelvis, Juan Zavala, papá de la menor se da tiempo para defenderla y acusa, “ese señor Mario miente. No sé porque declaró eso, está mal, Fátima sigue en el hospital y hay papeles que avalan que ella fue víctima de bullying, de ciberacoso, de golpes y se los puedo mostrar cuando quiera”, dice a EL UNIVERSAL el padre de familia con molestia.

Su preocupación actual es buscar un mejor hospital y tratamiento para su hija, “estamos en un hospital público de Bienestar. Fátima sigue sedada, todo le duele y obvio, no ha podido hablar bien, nosotros ya queremos que se recupere para que diga todo lo que sucedió, pero ahora ellos salen con eso y nos están victimizando, a ella más que nada porque ahora resulta que no le cree”, continúa el señor Zavala.

De manera paralela la Fiscalía Capitalina dio a conocer que las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades, este lunes peritos y agentes de investigación regresaron a la Escuela Secundaria Diurna número 236 a continuar con las entrevistas a maestros y personal administrativo del lugar y con la autorización de los padres a algunos alumnos y posibles testigos de los hechos; se plantea incluso la posibilidad de dialogar con todos ellos y los posibles testigos.

“Tenemos los registros de todo lo que le hacían a mi hija y nunca se atendió, nunca nos hicieron caso, nos abandonaron y hasta apenas ahora que está en todos lados la noticia nos hacen caso. Ayer -domingo- llegó ese señor aquí -Mario Delgado- pero debió ser por lo mismo, pero eso mentira de que nos han ayudado, mi hija sigue grave, ya la operaron y va a ocupar más, no pudo hablar con ella porque sigue sedada”.

“Eso es solo el principio, pero sabemos que va a ocupar mucho tratamiento, mucha rehabilitación. Imagínate caer de un tercer piso, tiene múltiples fracturas, es algo real que mínimamente ya no va a poder hacer lo de antes, los de la escuela no nos han atendido, no hemos podido tampoco hablar con ellos, esos señores los maestros o los directores de la escuela, jamás. Ni nos han apoyado, ni nos han dicho nada, no han aplicaron ningún protocolo ni nada y eso que todo pasó dentro de la escuela, y la siguen revictimizando”, concluyó Juan Zavala, quien explicó que la menor, se mantiene en cama con tres tipos de fracturas diferentes.

Los familiares de la joven no dudaron en iniciar una serie de protestas para que la “verdad” se conozca, al tiempo que niegan los dichos de Mario Delgado, solicitando incluso la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para el esclarecimiento del caso y en su defecto, sancionar y castigar a los responsables de la tragedia por acción e incluso por omisión.

