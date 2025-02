La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, lamentó y condenó enérgicamente la agresión cometida en contra de Fátima, una estudiante de 13 años que presuntamente fue lanzada desde el tercer piso de la secundaria 236 en la alcaldía Iztapalapa, supuestamente por una compañera que la acosaba debido a su afición al K-pop.

Hernández Mora indicó que se mantendrá al pendiente de lo que arrojen las investigaciones y señaló que es imperativo seguir construyendo una sociedad sin exclusiones ni discriminaciones.

Además, informó que se está trabajando de la mano de del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para implementar protocolos en contra del maltrato y la violencia sexual a fin de construir espacios libres de violencia dentro de las escuelas.

Asimismo, aseguró que la Secretaria de las Mujeres estará atenta al desarrollo del caso para auxiliar en lo que sea necesario.

Publicación de Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de Mujeres. Foto: captura de pantalla

Video que circula en redes es falso: Mario Delgado

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que el video que circula en redes sociales, donde se ve a Fátima cayendo del tercer piso del edificio, es falso y que aún no hay elementos para determinar que la hayan empujado.

"El video que está circulando, que dicen que es la niña Fátima, es falso. No es esa secundaria. No hay elementos ahora para definir exactamente cómo sucedieron los hechos, pero hasta el momento no hay información de que la hayan empujado", dijo.

Hasta ahora, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) precisó que los hechos, donde la estudiante resultó lesionada el pasado 4 de febrero, son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

