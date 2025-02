Caso Fátima: No se ha comprobado que fue empujada desde un tercer piso, dice Mario Delgado; la menor no ha declarado, revela

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó este lunes que, en el caso de Fátima, no hay ningún tipo de información que compruebe que la estudiante fue empujada desde el tercer piso de la secundaria 236 en la alcaldía Iztapalapa.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, tras participar en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que hasta el momento la menor no ha querido dar declaraciones.

Señaló que ayer por la noche, él estuvo con la familia de la menor en el hospital donde se recupera.

"Esas son versiones que van y vienen, que no tenemos comprobadas, no podemos victimizar. Hay que esperar a conocer bien qué pasó. Hasta el momento Fatima no ha querido dar declaraciones; tenemos que esperar para conocer bien los hechos.

"No hay ningún indicio que indique que ella fue empujada para que cayera. No hay ningún tipo de información que conduzca a eso", reveló.

Mario Delgado también reveló que en diciembre pasado la menor denunció el caso de bullying por lo que no quería regresar al plantel, y que tras esto, se hizo una reunión con sus compañeros para que dejaran de molestarla.

Detalló que fue canalizada a la clínica de la adolescencia en el Hospital Materno Infantil de Inguarán, donde fue atendida la niña el 30 de enero, y en donde el diagnóstico fue que tenía depresión y era víctima de bullying.

"¿Se habla de que ya han hecho denuncias?", se le preguntó.

"Sí, efectivamente. Hizo una denuncia el 13 de diciembre. La recibió el subdirector y a ella se le canalizó. Primero hizo una reunión con los jóvenes, los maestros, para que dejaran de molestarla. Luego se atravesaron las vacaciones de diciembre; en enero ya no regresa a clases hasta la última semana de enero. Precisamente no quería regresar la niña por el tema del bullying.

"Yo anoche estuve con su mamá en el hospital platicando con ella, por eso les puedo contar esto de primera mano. También fue canalizada ella a la clínica de la adolescencia en el Hospital Materno Infantil de Inguarán y fue atendida la niña el 30 de enero. Y ahí el diagnóstico fue que tenía depresión y era víctima de bullying", contestó.

mahc/apr