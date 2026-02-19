La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 19 de febrero se tiene prevista una marcha de extrabajadores de la extinta Ruta 100 a las 12 horas. Partirán de la Secretaría de Gobernación rumbo al Zócalo capitalino. Exigen el pago de su finiquito.

Integrantes de la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas se concentrarán a las 9 horas en la explanada de la alcaldía Milpa Alta. Realizarán una "Mercadita Feminista", como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses.

El colectivo Familia Pasta de Conchos se reunirán a las 10 horas en el Antimonumento +65 en Paseo de la Reforma. Llevarán a cabo el evento "XX Memorial", para exigir justicia por los mineros que murieron atrapados al interior de la mina.

Integrantes del Colectivo Las Tonantzin se manifestarán a las 10 horas en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Con motivo de la celebración de dos audiencias irán en acompañamiento a las víctimas.

La Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la CNTE se manifestará a las 10 horas en las Oficinas Centrales de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, en la Colonia San José Insurgentes. Exigen la reestructura y liquidación de los créditos hipotecarios de los trabajadores.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala se manifestará a las 11 horas en la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobernación, en la colonia Juárez. Exigirán justicia por el asesinato del campesino y activista Samir Flores.

El colectivo Liberación Animal MX se reunirá a las 10 horas en los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores, para exigir justicia para una perrita asesinada por una habitante de la Alcaldía Coyoacán.

El grupo Libres y Combativas se manifestará a las 11 horas en los juzgados de Doctor Lavista, en la colonia Doctores. Acudirán en apoyo a la audiencia de una víctima de feminicidio.

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" se reunirá a las 11 horas en el Zócalo capitalino. Realizarán acopio en solidaridad con el pueblo cubano y protestarán en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El Comité de Apoyo Pro Refugio Franciscano se manifestará a lo largo del día en el Deportivo Hermanos Galeana, en contra del traslado de los animales rescatados del Refugio Franciscano.

