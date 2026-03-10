La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 10 de marzo se tiene prevista una manifestación de Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes" en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a las 14 horas. Asistirán en apoyo a un imputado por el delito de corrupción de menores incapaces y para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

El Sindicato de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México se reunirá a las 12 horas, en las instalaciones de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, en la colonia Juárez. Exigen el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, del decreto de creación por el cual fue establecido el organismo y el informe de la revisión contractual y salarial.

Lee también Negocios gastaron 41 mdp para protegerse del vandalismo

El Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México se concentrará a las 18 horas en el Mercado Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero. Llevarán a cabo una asamblea general con el propósito de informar sobre las acciones a seguir en demanda del cumplimiento de los 13 puntos solicitados a la Jefa de Gobierno.

La Fundación 40 Días por la Vida de manifestará a lo largo del día en clínicas de la organización Mary Stopes México. Realizarán una "Vigilia de Oración", por la vida y en contra de aborto en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL