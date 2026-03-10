La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX) informó que los negocios por donde pasó la marcha del 8M, por el Día Internacional de la Mujer, tuvieron que pagar más de 41 millones de pesos para protegerse de destrozos y saqueos.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de dicha cámara empresarial, subrayó que el gasto en protección representa una carga onerosa, especialmente para los pequeños comerciantes, quienes destinaron recursos que podrían ser invertidos en el desarrollo de sus negocios, a mitigar los riesgos de actos vandálicos.

Ante esto, llamó a las autoridades capitalinas para continuar fortaleciendo los esquemas de seguridad y diálogo, así como para considerar incentivos o apoyos que compensen las afectaciones económicas sufridas por el sector durante este tipo de jornadas.

Asimismo, se reportó que hubo pérdidas superiores a los 24 millones de pesos por ventas no realizadas, es decir, la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer en la Ciudad dejó pérdidas económicas de más de 66 millones de pesos para los comercios del Centro de la Ciudad.

El organismo empresarial reiteró su profundo respeto al derecho de libre manifestación y respaldó la lucha para la erradicación de la violencia de género; sin embargo, dijo que es imperativo señalar la afectación directa al sector terciario de la capital, que impactó a tres mil 974 unidades económicas que dependen de la operatividad diaria para su subsistencia.

Tras un análisis del impacto a las unidades económicas ubicadas en la ruta de la manifestación, desde la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y hasta el Zócalo capitalino, se reportan pérdidas por ventas no realizadas de 24 millones 139 mil pesos. Esta caída en los ingresos responde al cierre preventivo de negocios y a la disminución del flujo de clientes en las zonas afectadas.

Negocios resultaron afectados en sus fachadas y cortinas metálicas, según se observó en un recorrido. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Los costos de protección y seguridad que los establecimientos mercantiles destinaron ascendieron a 41 millones 893 mil pesos, para el resguardo de sus fachadas, colocación de vallas protectoras y contratación de servicios de seguridad privada para garantizar la integridad de trabajadores y clientes.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que negocios en 5 de Mayo, como Jugos Canadá y la tienda Rey Kan, tuvieron afectaciones en sus fachadas y cortinas metálicas pintadas.