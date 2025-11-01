Eréndira Cruzvillegas, consejera jurídica, dio a conocer que se trabaja en la elaboración de un mapa geoespacial para conocer de qué puntos de la Ciudad de México provienen las personas que se dedican a apartar lugares en las calles (franeleros) o a la reventa de boletos para eventos, para hacer mecanismos preventivos ante estas actividades.

Al comparecer ante el Congreso local como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, advirtió que las personas que se dedican a esto no lo hacen porque quieren, sino que se trata de una actividad económica para ellos.

“¿Qué estamos haciendo? Mecanismos preventivos, no es una acción punitiva; la gente no hace eso porque quiere, sino porque necesita una entrada de ingresos. Estamos muy activos en hacer un mapa geoespacial de dónde vienen estos grupos, de qué colonias, de qué barrios”, dijo.

Ante legisladores dio algunos ejemplos de estas actividades en distintos puntos de la ciudad; por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo precisó que hay reventa de boletos en los alrededores del Auditorio Nacional; en Tlalpan se trabaja en zonas donde hay muchos hospitales, y en Benito Juárez y Coyoacán en zonas de escuelas.

“Estamos haciendo estos mapas para hacer acciones preventivas de dónde vienen estos actores y cómo surgen este tipo de situaciones para atenderlos”, señaló.

Eréndira Cruzvillegas afirmó que la ruta en esta administración es “tener justicia cotidiana” para todos los capitalinos y estar cerca de los más vulnerables en la CDMX.

“Hay una ruta, una ruta muy clara: la ruta clara es tener justicia cotidiana, una justicia para todas y todos, donde nadie se quede atrás, donde nadie se quede afuera, no importa dónde vivamos”, dijo.

Aseveró que se ha hecho “un giro” sobre la justicia cívica de la ciudad, a la que calificó como el “primer eslabón de la justicia cotidiana”, pues detalló que lo cotidiano tiene que ver con este tipo de irregularidades.

En este sentido, detalló que se han hecho más de 344 mil procedimientos de mediación, de los cuales, sólo 61 fueron remitidos, porque la intención no es castigar y sancionar, sino que se trata de ayudar, dialogar y mejorar el entorno.

En su mensaje destacó logros de la dependencia que encabeza, como la simplificación de trámites que antes eran “engorrosos y pavorosos”; por ejemplo, a través de la ventanilla única inmobiliaria.

En cuanto a la agenda legislativa, la consejera detalló que se han revisado mil 253 iniciativas de ley y agradeció a los diputados por la aprobación de iniciativas enviadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, relacionadas con extorsión, despojos, amenaza, género, de micromovilidad, entre otras.

