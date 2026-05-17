Más Información
En México no mandan intereses extranjeros, defiende Sheinbaum; “nada va a detener la transformación de nuestra patria”, afirma
¡Las Águilas vuelven a volar alto! América vence a Rayadas y conquista un nuevo título de la Liga MX Femenil
Naucalpan, Méx.-Se registra lluvia en Naucalpan y municipios colindantes, luego de una mañana soleada y con altas temperaturas.
A las 15:30 horas comenzó el incremento de nubosidad, con actividad eléctrica y viento, posteriormente comenzó la precipitación en distintos puntos del Valle de México.
El Sistema Mexiquense de Alerta Temprana Hidrometeorológica pronosticó lluvias para municipios del norte, noreste, centro, oriente y sur del Estado de México durante este domingo.
Lee también Caen presuntos asaltantes en La Magdalena Contreras; investigan vínculo con robo de autos y taxi involucrado
De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por autoridades estatales, se esperan lluvias moderadas y tormentas eléctricas en municipios como Texcoco e Ixtapaluca, así como precipitaciones ligeras en Naucalpan, Toluca, Tenancingo y Amecameca.
Las autoridades también informaron que podrían registrarse rachas de viento de 30 a 45 kilómetros por hora en zonas serranas y vientos ligeros a moderados en el resto del estado.
Lee también Lluvia del domingo produce afectaciones en Chimalhuacán y Chicoloapan; activaron protocolos de supervisión
Coacalco registra caída de granizo
Coacalco, Méx.- Una lluvia acompañada de granizo se registró la tarde de este domingo en Coacalco.
La precipitación dejó algunas calles y avenidas con encharcamientos, provocando afectaciones viales.
Algunos mercados sobre ruedas se vieron afectados al ser sorprendidos por el granizo, entre ellos el tianguis de Dalias.
En tanto, la Avenida López Portillo registró encharcamiento.
dmrr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]