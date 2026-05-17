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La () activó la alerta amarilla por persistencia de lluvia fuerte y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Lo anterior porque se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 15:45 y las 22:00 horas de este domingo 17 de mayo.

Protección Civil da recomendaciones por fuertes lluvias

Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

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Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apártese de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Mantente informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) y Facebook @SGIRPCCDMX; visita también el sitio web en .

Suspenden servicio en Línea 1 del cablebús

Las fuertes lluvias registradas esta tarde en la zona norte de la Ciudad de México han suspendido el servicio en la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec.

En redes sociales, el organismo detalló que se inició el desembarque de personas usuarias por tormenta eléctrica en la zona norte.

“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, informó el Cablebús.

mahc

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