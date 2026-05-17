La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este domingo el ambiente será muy caluroso en la Ciudad, con una temperatura máxima de 28 grados Celsius (°C); en tanto, por la tarde habrá aumento de nublados e intervalos de chubascos acompañados de posible actividad eléctrica y caída de granizo.

Soplarán vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora (km/h).

Por la noche, el termómetro marcará 23 ºC, mientras que para las 06:00 horas del lunes se espera una temperatura de 15°C, por lo que el amanecer será fresco.

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La imagen de monitoreo del Popocatépetl reporta emisión ligera de vapor de agua sin ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el noreste, sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

La SGIRPC pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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