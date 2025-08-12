La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 12 de agosto en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

En toda la capital se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 14:00 y las 23:00 de la tarde.

Ante esto, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; y alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Además, se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

