Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional; dan seguimiento al Plan México

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Este miércoles la ocasiona de los trenes en cinco líneas del Metro.

Además la presenta alta demanda porque una persona ajena al sistema descendió a las vías.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó que por lluvia en distintos puntos de la ciudad, los trenes de las Líneas 3, 4, 5, 8 y B, avanzan a menor velocidad. “Esta medida es preventiva para mantener la seguridad durante el trayecto”.

Mientras la línea 3 presenta, además de la afectación por la lluvia, porque una persona descendió a las vías, lo que derivó en suspensión corte de corriente para el rescate .

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema, que descendió a zona de vías. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías”.

