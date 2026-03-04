Este miércoles la lluvia ocasiona retrasos en la circulación de los trenes en cinco líneas del Metro.

Además la Línea 3 del Metro presenta alta demanda porque una persona ajena al sistema descendió a las vías.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó que por lluvia en distintos puntos de la ciudad, los trenes de las Líneas 3, 4, 5, 8 y B, avanzan a menor velocidad. “Esta medida es preventiva para mantener la seguridad durante el trayecto”.

Mientras la línea 3 presenta, además de la afectación por la lluvia, atrasos en el paso de los convoyes porque una persona descendió a las vías, lo que derivó en suspensión corte de corriente para el rescate .

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema, que descendió a zona de vías. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías”.

