La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron retrasos y largas esperas en distintas líneas de la red, principalmente por trenes detenidos en estaciones y tiempos de paso prolongados.

En la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, pasajeros denunciaron la falta de trenes y detenciones prolongadas de hasta 10 minutos: “Indios Verdes sin trenes más de 10 min esperando y no llega ningún tren, diario es lo mismo” y “Trenes de Línea 3 haciendo base, dirección Universidad. Cómo no va a haber dosificación si ustedes mismos retrasan el servicio”, expresaron en redes sociales.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, también se reportaron demoras por trenes que permanecían detenidos con puertas cerradas: “Línea B, los trenes haciendo base en cada estación con puertas cerradas, no avanzan y empiezan a generar ‘afluencia’ nuevamente” y “A la hora que gustes avanzar en la Línea B”, señalaron usuarios inconformes.

En la Línea 7, que conecta El Rosario con Barranca del Muerto, pasajeros cuestionaron las constantes detenciones en cada estación: “¿Por qué todos los días en Línea 7 hacen base por cada estación que avanza?” y “Sin que pase metro en Refinería Línea 7 desde hace 10 minutos, ¿qué pasa?”, reclamaron.

Respecto a la Línea 12, de Mixcoac a Tláhuac, usuarios indicaron que, pese a no haber saturación visible, los trenes avanzaban con lentitud y realizaban paradas constantes: "Línea 12 sin afluencia, pero parándose en estaciones, 15 min solo en 4 estaciones, no es posible” y “Línea 12 dirección Mixcoac ya va haciendo paradas entre estaciones y con avance, no hay tanta afluencia, entonces cuál es el motivo de que vaya tan lenta?”, escribieron.

Finalmente, en la Línea 8, que corre de Garibaldi a Constitución de 1917, pasajeros reportaron andenes llenos y falta de avance en los trenes: "¿Y si comienzan las maniobras para ponerse a trabajar? Garibaldi #L8 con andén lleno”.

