La jefa de gobierno de la (Cdmx), , informó que la intensa lluvia de este domingo se concentró en la alcaldía Álvaro Obregón.

En su cuenta de X, detalló que de los más de cinco millones de metros cúbicos de agua que cayeron en la capital del país el día de hoy, dos millones se precipitaron en esa alcaldía.

“En solo una hora se registraron 56 milímetros por metro cuadrado, una de las descargas más fuertes de la temporada”, escribió.

Indicó que brigadas del protocolo Tlaloque se encuentran en la zona trabajando para garantizar la atención necesaria con personal de Bomberos, y las secretarías de Protección Civil, Agua y Seguridad Ciudadana.

