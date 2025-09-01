Más Información
San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más
Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran
La jefa de gobierno de la Ciudad de México (Cdmx), Clara Brugada, informó que la intensa lluvia de este domingo se concentró en la alcaldía Álvaro Obregón.
En su cuenta de X, detalló que de los más de cinco millones de metros cúbicos de agua que cayeron en la capital del país el día de hoy, dos millones se precipitaron en esa alcaldía.
Lee también Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón
“En solo una hora se registraron 56 milímetros por metro cuadrado, una de las descargas más fuertes de la temporada”, escribió.
Indicó que brigadas del protocolo Tlaloque se encuentran en la zona trabajando para garantizar la atención necesaria con personal de Bomberos, y las secretarías de Protección Civil, Agua y Seguridad Ciudadana.
Operativo Tlaloque Reforzado: CDMX estrena 40 camiones hidroneumáticos y nuevos vehículos para atender lluvias y fugas de agua
dft/LL