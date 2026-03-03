El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que cuatro personas fueron liberadas de un elevador en la estación Chabacano y destacó que tras revisión, no encontraron fallas en el equipo.

Indicó que técnicos de instalaciones electromecánicas revisaron un elevador en la estación Chabacano y restablecieron su funcionamiento de forma inmediata, sin encontrar averías.

En el sitio, personal de seguridad y los técnicos de elevadores liberaron a cuatro personas, una mayor de 70 años, otra de 42 y dos menores de edad, quienes se retiraron por sus propios medios.

Lee también Rumbo al 8M: C5 de CDMX inaugura "Tiendita Feminista"; forma parte del Programa de Autonomía Económica de las Mujeres

El Metro exhortó al público usuario a utilizar de forma correcta los equipos electromecánicos que favorecen la movilidad vertical en las estaciones.

En el caso particular de elevadores, su uso es para personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres en embarazo o con niños en brazos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr