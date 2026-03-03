Más Información

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México dio a conocer la apertura de una “Tiendita Feminista” de la Secretaría de las Mujeres en sus instalaciones, con el fin de fortalecer la autonomía económica de las capitalinas, como parte de las acciones en conjunto de cara al .

Al encabezar el corte de listón de la tiendita, la secretaria de las Mujeres, , agradeció al C5 por este proyecto.

“Estamos convencidas que la buena vida de las mujeres pasa por tener capacidad económica, de hacer un proyecto de vida, ser autosustentables. Lo que las mujeres necesitan es acompañamiento, oportunidades, capacitación, que su idea de emprendimiento y negocio pueda tener espacios donde proyectarse y venderse”, dijo.

En su oportunidad, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés resaltó la importancia de la libertad económica para romper con los ciclos de agresiones, y afirmó que este año se registró una disminución del 14.2% en el promedio diario de las llamadas por violencia contra mujeres.

“Los reportes a las líneas *765 y 911 pasaron de 227.2 en el promedio diario del año pasado a 194.8 en lo que va de este 2026, lo cual, aunque demuestra avances, explica también la determinación por fortalecer la independencia económica como estrategia central para salir de la violencia”, señaló.

La Tiendita Feminista forma parte del Programa de Autonomía Económica de las Mujeres, que conjunta capacitación y acompañamiento para impulsar emprendimientos de mujeres, especialmente de quienes han vivido situaciones de violencia.

