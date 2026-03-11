En la Ciudad de México existen redes de farderos que de manera organizada cometen robos en tiendas departamentales, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

“Si bien hay farderismo que tiene una motivación económica y de subsistencia, que ese lo atendemos de otra forma, hay farderismo que se comete en red, existen grupos dedicados al tema del farderismo”, expuso.

En conferencia, dijo que existen investigaciones para la detención de grupos de farderos.

“Se tienen investigaciones abiertas sobre estos grupos para no sólo lograr detenciones en las propias tiendas, sino poder desmantelar redes que sabemos que de manera organizada cometen los actos de farderismo”.

EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa del 9 de marzo que los robos cometidos por farderos dejan pérdidas millonarias a tiendas departamentales, según la Canaco CDMX.

Estadísticas de la Fiscalía General de Justicia capitalina revelan que durante 2025 se registraron 135 carpetas de investigación a la semana, en promedio.

Pablo Vázquez dijo que la estrategia que se sigue para combatir el farderismo es de tres vertientes: la primera, en coordinación con tiendas de autoservicios, donde más se registran estos delitos.

“Muchas veces estas tiendas tienen personal de seguridad privada, que es con quienes nos coordinamos para la detención”.

La segunda es la investigación, mediante la cual se busca desmantelar redes de farderos.

Y la tercera es de manera social, en la cual se canaliza a quienes incurren en estas conductas en programas sociales, como Reconecta con la paz.

“Cuando detectamos que existe algún robo donde las motivaciones evidentemente y con evidencia es por razones económicas y de subsistencia, procuramos que las personas que incurren en estas conductas reciban apoyo.

“En el programa Reconecta con la paz tenemos gente que ha cometido este tipo de delitos por razones económicas y buscamos darles, a través de la suspensión condicional del proceso, trabajando también con (...) las tiendas de autoservicio, atenderlos con programas sociales para evitar que la conducta se repita”.

