El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México () dio a conocer que separó de su cargo a quienes no acreditaron exámenes de control y confianza que se aplicaron hace unos meses.

En una tarjeta informativa, el Instituto precisó que esta mañana se registró un por parte de ex trabajadores de dicha dependencia quienes fueron dados de baja.

Lee también:

En Invea detalló que dichos exámenes se aplicaron a 242 Verificadores, Personal Especializado en Funciones de Verificación, de los cuales 53 fueron separados de su cargo por no acreditar los procesos de evaluación, realizados en octubre y noviembre pasado, los que consistieron en una revisión del entorno social, polígrafo, exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos.

Indicó que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, establece que para permanecer como Personal Especializado en Funciones de Verificación, requiere que se sometan y aprueben las evaluaciones, las cuales no les habían realizado hasta la fecha.

Ante esto, precisó que la Secretaría de Gobierno y el Invea implementarán una mesa de diálogo con los inconformes este martes 2 de diciembre por la tarde, para revisar caso por caso.

