Durante este fin de semana, autoridades capitalinas suspendieron dos fiestas clandestinas y clausuraron 11 chelerías.

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México informó que este fin de semana impidió que se realizaran dos fiestas masivas en la alcaldía Cuauhtémoc, en las que se esperaban mil 300 asistentes en establecimientos previamente sancionados, además de que 100 personas fueron desalojadas de una de ellas que apenas iniciaba.

Indicó que estos lugares no contaban con ninguna medida de seguridad para llevar a cabo estos eventos, en los que solicitaban un pago para acceder y vendían bebidas alcohólicas sin contar con los permisos correspondientes.

En un comunicado, el Invea afirmó que la noche de este viernes repuso sellos de clausura a un establecimiento ubicado en la colonia Doctores, donde se llevaba a cabo un evento convocado a través de redes sociales.

Indicó que este lugar había sido clausurado previamente, sin embargo, los responsables del establecimiento quitaron los sellos y siguieron adelante con la organización de la fiesta en la que se esperaba una asistencia de más de 800 personas.

Por lo que tras la reposición de los sellos debido a que el establecimiento no contaba con los documentos necesarios, se puso a disposición del Ministerio Público a una persona por el quebrantamiento de estos.

Clausuran establecimientos e impiden fiestas masivas en la Cuauhtémoc / Foto: Especial

El Invea agregó que la noche de este sábado llevó a cabo otro operativo más en una fiesta que había sido convocada a través de redes sociales, la cual se planeaba realizar en un establecimiento en la colonia Juárez, el cual permanecía suspendido.

Señaló que en dicho establecimiento se esperaba la presencia de más de 500 personas, y al momento de su intervención se desalojaron 100 personas ya que había iniciado la fiesta.

Aseguró que, al solicitar la documentación para organizar este evento, los responsables del inmueble no la pudieron acreditar, por lo que se procedió a la implementación de medidas cautelares y posterior reposición de sellos de suspensión de actividades.

Por ello, una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos en este sitio.

Señaló que estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

rmlgv