Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

aprehendieron a un hombre que era retenido por varias personas, acusado de a un comerciante bajo la amenaza de quemar su negocio, en calles de Iztapalapa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recibieron la alerta por una detención ciudadana en avenida 5 de Mayo, en la colonia Los Ángeles Apanoaya.

Al llegar al lugar encontraron a varias personas que tenían a un hombre sometido, quien fue señalado por un comerciante de haberle exigido dinero bajo la amenaza de quemar su negocio y hacerle daño.

Los oficiales le realizaron una revisión al sospechoso y le encontraron dinero que el denunciante reconoció como el que había entregado, informó la SSC.

Por lo anterior, el hombre de 25 años fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público en la alcaldía Iztapalapa.

