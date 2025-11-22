Policías capitalinos aprehendieron a un hombre que era retenido por varias personas, acusado de exigir dinero a un comerciante bajo la amenaza de quemar su negocio, en calles de Iztapalapa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) recibieron la alerta por una detención ciudadana en avenida 5 de Mayo, en la colonia Los Ángeles Apanoaya.

Al llegar al lugar encontraron a varias personas que tenían a un hombre sometido, quien fue señalado por un comerciante de haberle exigido dinero bajo la amenaza de quemar su negocio y hacerle daño.

Los oficiales le realizaron una revisión al sospechoso y le encontraron dinero que el denunciante reconoció como el que había entregado, informó la SSC.

Por lo anterior, el hombre de 25 años fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público en la alcaldía Iztapalapa.

