Ecatepec, Méx.— Al no poder controlar una crisis de ansiedad y depresión, una mujer de 31 años de edad intentó arrojarse desde un puente peatonal de la avenida Central, pero elementos de la policía municipal de Ecatepec la rescataron y evitaron una tragedia.

Los oficiales detectaron a la mujer cuando estaba a punto de atentar contra su vida. Los uniformados actuaron de inmediato: dialogaron con ella para calmarla, le brindaron contención sicológica y la resguardaron para prevenir cualquier peligro y no lograra su cometido.

Al lugar arribó personal especializado de la Unidad de Atención a Víctimas, quien entrevistó a la afectada. Ella misma reveló que padece desde hace tiempo un trastorno de ansiedad y depresión, condiciones que, según expertos en salud mental, representan factores de riesgo significativos para conductas suicidas, al generar un intenso sufrimiento emocional que puede llevar a ideación suicida en momentos de crisis.

Tras varios minutos de acompañamiento y diálogo empático, la mujer aceptó recibir ayuda y fue reintegrada a su red de apoyo familiar. Los policías la trasladaron sana y salva a un domicilio en la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

El Estado de México registró en el primer trimestre de 2025 un alza de 140% respecto al mismo periodo de 2024 (305 casos frente a 127) de intentos de suicidio, según datos del Boletín Epidemiológico Federal, lo que posicionó a la entidad como una de las de mayor incidencia nacional, junto con estados como Coahuila y otros de alta densidad poblacional en dicho periodo.

A lo largo de todo 2025, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) con corte a la semana epidemiológica 40 (actualizado al 16 de diciembre), se observó intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas a nivel nacional, con incrementos en métodos como ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (720 casos en 2025 frente a 578 en 2024) y saltos desde altura (con alzas reportadas de hasta 44% en cortes parciales), aunque algunos rubros como envenenamiento por narcóticos (aproximadamente 4 mil 382 casos) y por analgésicos no narcóticos (aproximadamente 2 mil 719 casos) mostraron variaciones mixtas, y lesiones por arma de fuego corta disminuyeron (175 casos frente a 223 en 2024).

El Estado de México destacó en casos de envenenamiento por narcóticos (446 casos, con predominio en mujeres: 285) y uso de arma de fuego corta (39 casos, mayormente en hombres: 26). Otras entidades con focos rojos incluyen a Coahuila (alto en envenenamientos no narcóticos y ahorcamientos) y la Ciudad de México (138 casos en lesiones con objetos cortantes, mayormente en mujeres).

Estos intentos —donde las mujeres registran la mayoría de los casos (con mayor prevalencia en envenenamientos y cortaduras), aunque con menor letalidad— contrasta con la relativa estabilidad en los suicidios consumados.

A nivel nacional, en 2024 se registraron 8 mil 856 suicidios (tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las cifras preliminares para 2025 indican una tendencia similar o ligeramente al alza en suicidios consumados, sin cambios drásticos respecto al año previo.

De acuerdo con autoridades de salud y el Sinave, los métodos más comunes utilizados en intentos de suicidio incluyen el envenenamiento (principalmente con medicamentos o sustancias tóxicas, más frecuente en mujeres), seguido de cortaduras, saltos desde altura y ahorcamiento.

En los suicidios consumados, predomina el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (alrededor de 85% nacional en 2024), método más letal y común en hombres, seguido de arma de fuego y envenenamiento.

Los municipios con mayor concentración histórica y reportada son aquellos de alta densidad poblacional, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, Toluca, Naucalpan y Tlalnepantla, influenciados por factores como estrés urbano, problemas económicos y acceso limitado a salud mental.

En cuanto a grupos etarios, los más afectados en suicidios consumados son adultos de 30 a 44 años (tasa nacional de hasta 18.8 por cada 100 mil habitantes) y jóvenes de 15 a 29 años, con predominio masculino (alrededor de 80%).

Los intentos, en cambio, muestran mayor incidencia en las mujeres y los adolescentes, agravados por conflictos familiares, presión académica/laboral y rupturas sentimentales.

Especialistas de la Secretaría de Salud e instituciones académicas atribuyen el aumento en intentos y casos a secuelas pospandemia, crisis económicas y la circunstancia de violencia intrafamiliar.

Por cada suicidio consumado, se estiman al menos 20 intentos no letales, lo que resalta la urgencia de prevención.

Autoridades recomiendan buscar ayuda inmediata a través de la Línea de la Vida (800 911 2000) o servicios locales de salud mental. La campaña Dale color a tu vida busca fomentar la atención temprana.

