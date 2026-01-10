Más Información

Ecatepec, Mex.- El predio que se incendió ayer en la colonia Granjas Independencia B, operaba de manera irregular como , por lo que el le colocó sellos de suspensión.

Elementos de de Ecatepec realizaron el procedimiento en el inmueble con razón social “Los Tres Continentes”, el cual se quemó ayer y provocó el desalojo de cerca de 300 personas de la zona.

Por el siniestro no hubo lesionados y bomberos mantuvieron vigilancia en el lugar, para prevenir que el fuego se reavivara, señaló Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

Elementos de Protección Civil de Ecatepec realizaron el procedimiento en el inmueble con razón social “Los Tres Continentes”. (Foto: especial)
Elementos de Protección Civil de Ecatepec realizaron el procedimiento en el inmueble con razón social “Los Tres Continentes”. (Foto: especial)

Para sofocar el fuego participaron 135 elementos de Protección Civil municipal y estatal y de Nezahualcóyotl, así como personal de servicios públicos, Cruz Roja, Comisión Federal de Electricidad, Guardia Nacional, Sedena, policía estatal, Marina y Fiscalía Mexiquense.

Las llamas se originaron en una superficie de 500 metros cuadrados y la actuación de los cuerpos de emergencia impidió que se extendiera a otros predios; se cerraron las válvulas de dos tanques de cinco mil litros de una gasera contigua y los empleados fueron evacuados para prevenir riesgos.

El gobierno de Ecatepec informó que la mañana de este sábado volvieron a intervenir bomberos al registrarse pequeñas fumarolas en una parte de la bodega por el material altamente flamable en el fondo de la misma, y fueron sofocadas.

