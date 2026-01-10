Ecatepec, Mex.- El predio que se incendió ayer en la colonia Granjas Independencia B, operaba de manera irregular como bodega de cartón y borra, por lo que el gobierno de Ecatepec le colocó sellos de suspensión.

Elementos de Protección Civil de Ecatepec realizaron el procedimiento en el inmueble con razón social “Los Tres Continentes”, el cual se quemó ayer y provocó el desalojo de cerca de 300 personas de la zona.

Por el siniestro no hubo lesionados y bomberos mantuvieron vigilancia en el lugar, para prevenir que el fuego se reavivara, señaló Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec.

Elementos de Protección Civil de Ecatepec realizaron el procedimiento en el inmueble con razón social “Los Tres Continentes”. (Foto: especial)

Para sofocar el fuego participaron 135 elementos de Protección Civil municipal y estatal y de Nezahualcóyotl, así como personal de servicios públicos, Cruz Roja, Comisión Federal de Electricidad, Guardia Nacional, Sedena, policía estatal, Marina y Fiscalía Mexiquense.

Las llamas se originaron en una superficie de 500 metros cuadrados y la actuación de los cuerpos de emergencia impidió que se extendiera a otros predios; se cerraron las válvulas de dos tanques de cinco mil litros de una gasera contigua y los empleados fueron evacuados para prevenir riesgos.

El gobierno de Ecatepec informó que la mañana de este sábado volvieron a intervenir bomberos al registrarse pequeñas fumarolas en una parte de la bodega por el material altamente flamable en el fondo de la misma, y fueron sofocadas.

