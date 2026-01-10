Más Información
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López
Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"
Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela
Cuautitlán. - A través de las cámaras del Centro de Mando C-4, elementos de la Guardia Civil de Cuautitlán captaron el robo de un vehículo de transporte de carga, el cual fue frustrado tras un operativo.
Tras alcanzar al ladrón, sobre el Libramiento La Joya, la tarde del viernes 9 de enero, los oficiales municipales observaron que el sujeto viajaba con tres inhibidores de señal.
Fue a la altura de la Glorieta Morín donde las patrullas de la Guardia Civil dieron alcance al vehículo robado, el cual circulaba desde la carretera Melchor Ocampo en dirección al centro de Cuautitlán.
Lee también Volcadura deja un muerto y un herido en la alcaldía Iztacalco; cuerpos de emergencia atendieron el incidente
El video de las cámaras del C4 muestran que el conductor de un tráiler ayudó también a cerrarle el paso, pues en múltiples ocasiones, el ladrón que conducía la unidad de carga intentó rebasar y el tractocamión se lo impedía.
El robo de transporte de carga fue frustrado y al sujeto lo presentaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte, donde le iniciarán una carpeta de investigación.
Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito; habrían extorsionado a un comerciante en la Venustiano Carranza
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]