Cuautitlán. - A través de las cámaras del Centro de Mando C-4, elementos de la Guardia Civil de Cuautitlán captaron el robo de un vehículo de transporte de carga, el cual fue frustrado tras un operativo.

Tras alcanzar al ladrón, sobre el Libramiento La Joya, la tarde del viernes 9 de enero, los oficiales municipales observaron que el sujeto viajaba con tres inhibidores de señal.

Fue a la altura de la Glorieta Morín donde las patrullas de la Guardia Civil dieron alcance al vehículo robado, el cual circulaba desde la carretera Melchor Ocampo en dirección al centro de Cuautitlán.

Lee también Volcadura deja un muerto y un herido en la alcaldía Iztacalco; cuerpos de emergencia atendieron el incidente

El video de las cámaras del C4 muestran que el conductor de un tráiler ayudó también a cerrarle el paso, pues en múltiples ocasiones, el ladrón que conducía la unidad de carga intentó rebasar y el tractocamión se lo impedía.

El robo de transporte de carga fue frustrado y al sujeto lo presentaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte, donde le iniciarán una carpeta de investigación.

🚨🐭 POLICÍAS DETIENEN A PRESUNTO LADRÓN EN CUAUTITLÁN 👮‍♂️🚔



🔴 Elementos de la #PolicíaMunicipal de #Cuautitlán, #Edomex, detuvieron a un sospechoso de haber robado un camión tipo torton en calles del municipio. El sujeto ya se encuentra a disposición del #MinisterioPúblico.… pic.twitter.com/QPzG97AE5d — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 10, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl