Más Información
Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención
Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"
Oposición de Venezuela cuenta 17 presos políticos liberados en lento proceso de excarcelaciones; incluye a excandidato presidencial
México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto
La madrugada de este sábado se registró la volcadura de un auto en calles de la alcaldía Iztacalco, dejando un saldo de una persona muerta y otra más herida.
El vehículo circulaba sobre el Viaducto Miguel Alemán y terminó volcando a la altura de la incorporación con el Circuito Interior, en la colonia Ignacio Zaragoza.
Lee también Chocan dos unidades de transporte público en andenes del CETRAM Indios Verdes; 14 personas resultaron lesionadas
Cuerpos de emergencia atendieron el incidente.
Cuando los paramédicos auxiliaron a los tripulantes del vehículo determinaron que uno ya no contaba con signos vitales y el otro fue llevado a un hospital.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina abanderaron la zona hasta que se retiró el auto.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]