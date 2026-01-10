La madrugada de este sábado se registró la volcadura de un auto en calles de la alcaldía Iztacalco, dejando un saldo de una persona muerta y otra más herida.

El vehículo circulaba sobre el Viaducto Miguel Alemán y terminó volcando a la altura de la incorporación con el Circuito Interior, en la colonia Ignacio Zaragoza.

Cuerpos de emergencia atendieron el incidente.

Cuando los paramédicos auxiliaron a los tripulantes del vehículo determinaron que uno ya no contaba con signos vitales y el otro fue llevado a un hospital.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina abanderaron la zona hasta que se retiró el auto.

