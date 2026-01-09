Más Información

Dos unidades de transporte público chocaron en el y ocasionó que 14 personas resultarán con lesiones menores, sin traslado a hospital.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que está mañana se registró un percance vehicular entre los andenes H e I del CETRAM Indios Verdes, en el que se vieron involucradas una unidad de la Ruta 8 Cuautepec - Gustavo A. Madero, en la que viajaban 19 pasajeros y otra de la ruta 51 Ecatepec - Indios Verdes, sin pasajeros.

Indicó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscrita al CETRAM realizaron el protocolo de atención ante hechos de tránsito y solicitaron el apoyo de los equipos de emergencia para valorar a 14 personas, quienes presentaron lesiones menores y crisis nerviosa, sin ameritar traslado hospitalario.

La dependencia señaló que personal del Organismo Regulador del Transporte (ORT) estuvo presente para brindar acompañamiento a las personas usuarias y colaborar con las autoridades.

