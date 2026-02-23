Más Información

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este lunes en una de madera ubicada en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un inmueble localizado en Cerrada Sabino, entre la calle Fresno, en la colonia Atlampa, dentro de Ciudad de México. En el interior del predio se almacenaban grandes cantidades de madera y cartón, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.

Como medida preventiva, alrededor de 30 trabajadores fueron desalojados —aunque reportes posteriores señalan que la evacuación alcanzó aproximadamente a 60 personas de dos inmuebles—. Algunos de ellos tuvieron que salir por la azotea, utilizando la zona de ventiladores de aire para ponerse a salvo.

Al lugar acudieron múltiples unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, equipos de emergencia médica y personal de Protección Civil, quienes realizaron maniobras para controlar el fuego desde la parte superior del edificio. También se implementó un operativo vial con cortes a la circulación y acordonamiento de la zona para facilitar las labores.

Paramédicos del ERUM, Cruz Roja y Protección Civil atendieron a cuatro personas por crisis nerviosa y a una mujer con , sin que fuera necesario su traslado hospitalario. Autoridades confirmaron que no hubo personas atrapadas.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio, que consumió aproximadamente 500 metros cuadrados de madera y material aglomerado. Posteriormente continuaron las labores de enfriamiento, ventilación y remoción de escombros para evitar una posible reignición.

Las causas del siniestro aún se desconocen y serán determinadas mediante los peritajes correspondientes. Hasta el cierre de esta información no se reportaban daños a viviendas o negocios cercanos, mientras que los servicios de emergencia permanecían en el sitio.

