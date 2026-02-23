Más Información

A 24 horas de los hechos registrados en el estado de Jalisco, donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, , alias “El Mencho”, distintas instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del país permanecen bajo fuerte resguardo militar.

Durante un recorrido realizado por , se constató que en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc sobre Paseo de la Reforma, continúan apostadas camionetas de la Guardia Nacional, así como elementos fuertemente armados que mantienen controlado el acceso vehicular y peatonal en las calles aledañas, particularmente en la calle Sadi Carnot, contigua al inmueble.

En ese punto, el día anterior arribó una ambulancia forense procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que desató versiones —aún sin confirmación oficial— de que podría haber trasladado el cuerpo del presunto líder criminal para la realización de peritajes.

En otro punto de la misma demarcación, dentro del Centro Federal Pericial Forense de la FGR, ubicado sobre avenida Río Consulado, también se observa presencia permanente de personal del Ejército Mexicano. En el interior del complejo permanece una unidad blindada, mientras soldados resguardan accesos y realizan .

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información oficial sobre el supuesto traslado o identificación del cuerpo, sin embargo, el despliegue de seguridad en ambas instalaciones refleja el nivel de alerta tras los acontecimientos ocurridos en el occidente del país.

aov

