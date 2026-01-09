El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos locales para el Ejercicio Fiscal 2026, donde Morena y el PAN en la capital recibirán el mayor número de presupuesto.

Durante la sesión de este viernes, el consejo informó que el monto total asciende para este año a 587 millones 712 mil 191 pesos con 90 centavos. Estos recursos serán destinados a las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.

Los partidos políticos que recibirán financiamiento público en 2026 son: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Movimiento Ciudadano, Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD-CDMX).

Leer también: Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

Los de mayores recursos son Morena con 143 millones 670 mil 443.26 pesos; seguido del PAN con un moto de 132 millones 891 mil 801.66 pesos.

Posteriormente el PVEM con 76 millones 159 mil 943.77 pesos; Movimiento Ciudadano con 65 millones 957 mil 260.12; el PRI, 64 millones 928 mil 763.78 pesos; el PT con 63 millones 530 mil pesos; y el PRD-CDMX, 40 millones 573 mil 970.55.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr