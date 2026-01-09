Más Información
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos locales para el Ejercicio Fiscal 2026, donde Morena y el PAN en la capital recibirán el mayor número de presupuesto.
Durante la sesión de este viernes, el consejo informó que el monto total asciende para este año a 587 millones 712 mil 191 pesos con 90 centavos. Estos recursos serán destinados a las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos.
Los partidos políticos que recibirán financiamiento público en 2026 son: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Movimiento Ciudadano, Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México (PRD-CDMX).
Los de mayores recursos son Morena con 143 millones 670 mil 443.26 pesos; seguido del PAN con un moto de 132 millones 891 mil 801.66 pesos.
Posteriormente el PVEM con 76 millones 159 mil 943.77 pesos; Movimiento Ciudadano con 65 millones 957 mil 260.12; el PRI, 64 millones 928 mil 763.78 pesos; el PT con 63 millones 530 mil pesos; y el PRD-CDMX, 40 millones 573 mil 970.55.
