El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió el periodo de registro para las personas interesadas en participar como candidatas en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026, proceso mediante el cual las y los habitantes de cada Unidad Territorial de la Ciudad podrán postularse para formar parte de estos órganos de representación ciudadana.

Las Copaco, una por cada Unidad Territorial, se integrarán por nueve personas electas mediante voto universal, libre, directo y secreto; tendrán un carácter honorífico, no remunerado y durarán tres años en el encargo.

Las personas interesadas podrán registrarse de manera digital, a través de la plataforma de Participación del IECM, desde el primer minuto de este 10 de marzo y hasta las 14:00 horas del 22 de marzo; y de manera presencial, en la Dirección Distrital que corresponda a la Unidad Territorial de residencia, del 10 al 22 de marzo, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos

Deberán presentar el Formato E1 de solicitud de registro y acompañarlo con la credencial para votar vigente (original para cotejo y copia) y los documentos que acrediten al menos seis meses de residencia en su colonia, como la constancia de residencia o recibos de servicios o impuestos con el mismo domicilio.

En caso de optar por el registro en modalidad digital, la persona aspirante deberá acudir posteriormente a la Dirección Distrital o realizar una sesión de verificación remota para el cotejo de la documentación presentada. Una vez verificados los documentos, se asignará el folio correspondiente a la solicitud.

Posteriormente, el Instituto Electoral realizará la revisión y verificación de las solicitudes de registro y la documentación presentada.

Del 10 al 25 de marzo de 2026, el personal de las Direcciones Distritales realizará el cotejo y revisión de las solicitudes y, en caso de detectar inconsistencias, se notificará a la persona aspirante para que subsane la información, a más tardar el 25 de marzo.

La revisión final de la documentación corregida deberá concluir a más tardar el 27 de marzo, cuando el IECM publicará las solicitudes que resultaron procedentes.

