México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

La tarde de este sábado, un hombre y un menor de edad fueron atacados a tiros en calles de , dejando como saldo un muerto y al .

El ataque se registró en el cruce de las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos, .

De acuerdo a los primeros reportes, ambos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados desde otro vehículo en movimiento.

Hombre muere tras ataque armado y un menor de 11 años resulta herido en Tepito; SSC analiza cámaras de videovigilancia. Foto: Luis Camacho | El Universal
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras tomar conocimiento de los hechos, policías en campo se trasladaron al lugar y encontraron a las víctimas en el piso con manchas de sangre, así como la motocicleta a un lado.

Paramédicos del ERUM que atendieron la emergencia certificaron que el hombre de 30 años ya no contaba con signos vitales, mientras que el menor de 11 años presentaba heridas en la pierna y el abdomen, por lo que fue llevado a un hospital.

Hombre muere tras ataque armado y un menor de 11 años resulta herido en Tepito; SSC analiza cámaras de videovigilancia. Foto: Luis Camacho | El Universal
La SSC mencionó que se realiza el análisis de las para dar con los responsables.

Además de que se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente, para que realice las investigaciones del caso.

