La tarde de este sábado, un hombre y un menor de edad fueron atacados a tiros en calles de Tepito, dejando como saldo un muerto y al adolescente herido.
El ataque se registró en el cruce de las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo a los primeros reportes, ambos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados desde otro vehículo en movimiento.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras tomar conocimiento de los hechos, policías en campo se trasladaron al lugar y encontraron a las víctimas en el piso con manchas de sangre, así como la motocicleta a un lado.
Paramédicos del ERUM que atendieron la emergencia certificaron que el hombre de 30 años ya no contaba con signos vitales, mientras que el menor de 11 años presentaba heridas en la pierna y el abdomen, por lo que fue llevado a un hospital.
La SSC mencionó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.
Además de que se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente, para que realice las investigaciones del caso.
