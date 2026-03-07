La tarde de este sábado, un hombre y un menor de edad fueron atacados a tiros en calles de Tepito, dejando como saldo un muerto y al adolescente herido.

El ataque se registró en el cruce de las calles Toltecas y Rivero, de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a los primeros reportes, ambos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacados desde otro vehículo en movimiento.

Hombre muere tras ataque armado y un menor de 11 años resulta herido en Tepito; SSC analiza cámaras de videovigilancia. Foto: Luis Camacho | El Universal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras tomar conocimiento de los hechos, policías en campo se trasladaron al lugar y encontraron a las víctimas en el piso con manchas de sangre, así como la motocicleta a un lado.

Lee también Por obras de modernización, modifican horarios de operación del Tren Ligero; operará servicio de apoyo del RTP

Paramédicos del ERUM que atendieron la emergencia certificaron que el hombre de 30 años ya no contaba con signos vitales, mientras que el menor de 11 años presentaba heridas en la pierna y el abdomen, por lo que fue llevado a un hospital.

Hombre muere tras ataque armado y un menor de 11 años resulta herido en Tepito; SSC analiza cámaras de videovigilancia. Foto: Luis Camacho | El Universal

La SSC mencionó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

Además de que se dio parte al agente del Ministerio Público correspondiente, para que realice las investigaciones del caso.

Lee también Rumbo al Mundial 2026, colocan sistema bilingüe en tres líneas del Metrobús; instrucciones son transmitidas en inglés y español

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr