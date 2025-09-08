Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida la mañana de este lunes en el interior de un inmueble ubicado en la calle Milán número 44, entre Roma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue localizada inconsciente sobre las escaleras de metal de un edificio de cuatro niveles.

Compañeros de trabajo señalaron que el hombre realizaba labores en el sitio cuando aparentemente sufrió una caída desde una altura aproximada de dos metros.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar, mientras que personal de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil brindaron atención médica. Sin embargo, tras la valoración se confirmó la ausencia de signos vitales, quedando pendiente la determinación oficial de la causa del deceso.

El inmueble fue acordonado por policías capitalinos en tanto arribaban peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente.

La zona permanece bajo resguardo mientras se llevan a cabo las investigaciones que permitirán esclarecer las circunstancias del incidente y confirmar si la caída fue el origen del fallecimiento.

