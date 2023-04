Atrás quedó la tristeza e incertidumbre por el robo de su ajuar de novia, Nadia Calderón finalmente se casará este sábado con el vestido de sus sueños.

El mismo modelo que eligió y que adquirió fue donado este miércoles por la casa de novias Briden Formal, ubicado en la emblemática Calle de las Novias, situada en República de Chile, en el Centro Histórico.

La semana pasada de una cristalizó a su vehículo le robaron el vestido de novia y el ramo en Cuautitlán Izcalli. Hoy recibió de nueva cuenta el mismo modelo que portará este sábado a las 16:00 horas cuando contraiga nupcias con Fernando con quien tiene más de una década de conocerse y tiene una hija de 8 años.

Los ladrones rompieron el cristal del auto para hurtar el vestido de novia y el ramo. Foto: Especial





Nadia arribó a la tienda Briden Formal pasado el mediodía acompañada de sus damas de honor. Se probó el vestido corte sirena con encaje en la cola y cristales en tirantes, además de escote profundo en la espalda.

En entrevista con EL UNIVERSAL afirmó que se siente feliz y emocionada por casarse con el vestido de sus sueños.

Indicó que entre sus planes al no conseguir o recuperar su vestido utilizaría otro, sin embargo, no sería lo mismo.

El vestido que tiene un valor de 26 mil 700 pesos lleva como nombre "baccara" cuando vi este vestido ya no quise ver otros. Este es mi vestido.

Recompensa por vestido de novia

Dafnne Cortés ofreció una recompensa a cambio de localizar el vestido de novia de su prima, que fue robado en el Walmart de avenida Huehuetoca en Cuautitlán Izcalli, por lo que colocó un mensaje en sus redes sociales pidiendo ayuda.

De acuerdo con su relato en Facebook , el jueves 20 de abril aproximadamente a las 18:15 de la tarde, le abrieron a la novia, su prima, el automóvil de un cristalazo, mientras estaba estacionada en el centro comercial mencionado. "Como siempre la seguridad del estacionamiento no vio nada, no hay cámaras de ese lado y no se hacen responsables de nada. Los del sitio de taxis no vieron nada", relató.

Dijo que saben en que vehículo viajaba el o los responsables del robo, pues señaló que se trata de los ocupantes de un vehículo compacto negro. "¡¡¡Sabemos que fue un auto compacto negro el que se dio a la fuga!!!", agregó.







