Cuautitlán Izcalli.- Dafnne Cortés ofrece una recompensa a cambio de localizar el vestido de novia de su prima, que fue robado en el Walmart de avenida Huehuetoca en Cuautitlán Izcalli y su prima se casa en una semana más, por lo que colocó un mensaje en sus redes sociales pidiendo ayuda.

De acuerdo con su relato en Facebook ayer, aproximadamente a las 18:15 de la tarde, le abrieron a la novia, su prima, el automóvil de un cristalazo, mientras estaba estacionada en el centro comercial mencionado. "Como siempre la seguridad del estacionamiento no vio nada, no hay cámaras de ese lado y no se hacen responsables de nada. Los del sitio de taxis no vieron nada", relató.

Los ladrones rompieron el cristal del auto para hurtar el vestido de novia y el ramo. Foto: Especial

Dijo que saben en que vehículo viajaba el o los responsables del robo, pues señaló que se trata de los ocupantes de un vehículo compacto negro. "¡¡¡Sabemos que fue un auto compacto negro el que se dio a la fuga!!!", agregó.

"Las ratas se llevaron no solamente su vestido de novia y ramo, se están llevando su ilusión, esfuerzo y tiempo. Su boda es de este fin de semana al otro", apuntó.

Vestido de novia robado Foto: Especial

Ramo de novia robado. Foto: Especial

Comentó que el vestido era de la marca Brindenformal, totalmente blanco, además estaba acompañado por dos bolsas negras con el ramo y varias cajas con los brazaletes de las damas color lila con blanco.

"Les pido me ayuden a compartir, si saben alguna información, si alguien vio algo, si ven a la venta el vestido. SE OFRECE RECOMPENSA!!!", finalizó.

A esta publicación no se hicieron esperar las mujeres que le ofrecieron desde el decorado de uñas de manos y pues, faciales, spa, un vestido regalado, rentado, prestado, incluso decoraciones y otros accesorios de forma gratuita.

También aquellas que pidieron que no les pase eso el día de su boda y quiénes le han ofrecido todo tipo de apoyo. Hasta ahora se desconoce si la novia ha logrado obtener algún dato sobre su vestido, pero la búsqueda sigue.











