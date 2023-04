Teotihuacán, Méx.-Con una misa realizada en la parroquia de San Juan Evangelista, los familiares, vecinos y amigos de Norma Lizbeth, la adolescente que murió el 13 de marzo pasado debido a las lesiones que sufrió en la cabeza durante una pelea que sostuvo con otra menor que le hacía bullying, celebraron sus 15 años que cumpliría este martes.

En una emotiva misa, el sacerdote recordó a Norma Lizbeth como una joven que tenía muchos sueños que cumplir, pero por la violencia en la que vivió al final de su vida no lo pudo conseguir.

Todos pidieron por el eterno descanso de la estudiante de tercer grado de la Secundaria 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán y con un aplauso colectivo festejaron el que sería su cumpleaños 15, el que muchas de las adolescentes esperan para convivir con sus seres queridos.

Después de la eucaristía, los asistentes a la iglesia se trasladaron al panteón a llevarle flores, globos y un grupo musical interpretó varias canciones en su honor.

“¡Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí!” Cantaron los integrantes de la banda musical y los que fueron a la tumba de Norma Lizbeth, la que fue adornada en este día que sería muy especial.

“Sé que mi hija ya no está conmigo, pero yo digo que ella, desde donde esté, está contenta por todo lo que estamos haciendo. Agradezco todo el apoyo y le estamos echando ganas para salir adelante”.

“El recuerdo de mi hija no se me va a quitar de hoy a mañana porque sé que es un dolor muy fuerte que mi hija me dejó con este dolor y nunca pensé que iba a pasar esto. Yo y mi hija planeamos otra cosa para festejar sus 15 años, pero desgraciadamente le quitaron la vida”, contó Francisca Pérez, madre de Norma Lizbeth.

La supuesta responsable de su muerte fue detenida días después en Teotihuacán y luego fue ingresada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec.

La madre de Norma Lizbeth pidió a las autoridades mexicanas, incluido el presidente de la República, que se reforme la ley de menores, pues consideró que las penas que reciben por los delitos que cometen, como en este caso homicidio, son muy bajas.

“No es justo lo que hizo la chica y quiero que pague lo que tiene que pagar y a lo mejor el presidente me va a escuchar y yo digo que cambie esa ley (de castigo a menores) porque un año o dos años que pague no es justo porque quitaron la vida de un ser humano, no de un pájaro o un perro. Que hagan otra ley y cambien todo eso porque no es justo que solo pague un año o dos”, denunció.

¿Cómo murió Norma Lizbeth?

El 13 de marzo pasado Norma Lizbeth perdió la vida debido al traumatismo craneoencefálico que le provocó Azahara Aylin por los golpes que le dio durante una pelea que sostuvieron el 21 de febrero a 50 metros de distancia de la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal, ubicada en Teotihuacán, en donde cursaba el tercer grado.

Decenas de compañeros observaron la riña y ninguno intervino para separarlas, algunos la grabaron y otros se burlaron por las agresiones que sufrió Norma Lizbeth.

Azahara Aylin, la menor de edad que fue detenida por ser la probable responsable de la muerte de Norma Lizbeth, podría alcanzar como pena máxima cinco años de cárcel, dio a conocer hace unos días el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar.

“Cinco años es lo máximo que puede imponerse a un menor”, precisó el titular del PJEM.

Azahara Aylin, quien actualmente tiene 14 años de edad, en caso de que fuera considerada culpable por el delito de homicidio calificado y la fuera impuesta esa condena de cinco años, rebasaría los 18 años de edad en prisión, pero continuaría recluida otro año en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec, donde son llevados los menores infractores en el Estado de México, explicó Sodi Cuellar.







