La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México () estimó que cada negocio ubicado del Ángel de la Independencia al Zócalo gasta de 2 mil 702 a 48 mil 641 pesos para protegerse de en las manifestaciones.

En total, indicó, las 4 mil 735 unidades económicas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo que forman parte de este corredor gastan alrededor de mil 56 millones de pesos anuales.

La representación empresarial señaló que algunas empresas destinan hasta 8% de su gasto operativo total a medidas de seguridad, según la Agrupación de Seguridad Unida por México (Asume).

Expuso que la vulnerabilidad del sector aumenta porque 80% de las Pymes no cuentan con seguro, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), por lo que deben absorber directamente los gastos.

La Canaco CDMX precisó que además del gasto en seguridad, de enero a octubre de este año las marchas violentas provocaron una pérdida en ventas estimada en más de 388 millones 900 mil pesos.

