La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este lunes la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (°C), por lo que se prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado y aumento de nublados hacia la tarde.

Además, se esperan lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Soplará viento de dirección norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a los 50 km/h.

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Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19 ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del martes podría registrar 14 ºC.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Este-Sureste sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

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