Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”
Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada
México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto
FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena
Decenas de ambulantes que venden sus productos sobre mantas en Paseo de la Reforma, del tramo que va de Insurgentes al Ángel de la Independencia, continúan toreando al personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob), para evitar que los presenten al juez Cívico, luego de que en la zona hubo un plan de reubicación de los comerciantes a otras zonas de la alcaldía.
Vendedores ambulantes continúan con la venta de productos sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
