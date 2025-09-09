Decenas de ambulantes que venden sus productos sobre mantas en Paseo de la Reforma, del tramo que va de Insurgentes al Ángel de la Independencia, continúan toreando al personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob), para evitar que los presenten al juez Cívico, luego de que en la zona hubo un plan de reubicación de los comerciantes a otras zonas de la alcaldía.

Vendedores ambulantes continúan con la venta de productos sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Vendedores ambulantes continúan con la venta de productos sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Vendedores ambulantes continúan con la venta de productos sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Vendedores ambulantes continúan con la venta de productos sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Vendedores ambulantes continúan con la venta de productos sobre avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot