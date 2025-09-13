Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, se espera un ambiente de fiesta lleno de música, baile y artistas que no te puedes perder en la Explanada de la demarcación.

Lourdes Paz, la alcaldesa de Iztacalco, invitó a la población a formar parte de los eventos que la Alcaldía preparó este año con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México el próximo 15 de septiembre.

A continuación, te compartimos los detalles sobre los artistas confirmados, lugar, hora y todo lo que tienes que saber para que no te pierdas esta celebración mexicana:

Artistas confirmados para las Fiestas Patrias en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco informó que el próximo 15 de septiembre habrá verbena, música, baile y se realizará la coronación de la reina de las Fiestas Patrias 2025.

En el tema de la música y artistas que se presentarán para armonizar la celebración, se ha confirmado la asistencia de:

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar, un artista que incursionó en la música mexicana desde los 8 años y en la edad adulta creó el grupo conocido como "el mejor mariachi de América".

de Jesús Rodríguez de Hijar, un artista que incursionó en la música mexicana desde los 8 años y en la edad adulta creó el grupo conocido como "el mejor mariachi de América". La Dinastía González , una agrupación musical de cumbia sonidera.

, una agrupación musical de cumbia sonidera. Juanma , el michoacano promesa del regional mexicano.

, el michoacano promesa del regional mexicano. Conocido como El Yaki, Luis Alfonso Partida es originario de Mazatlán, Sinaloa y cantante de regional mexicano.

Artistas confirmados para las Fiestas Patrias en la alcaldía Iztacalco, CDMX (13/09/2025). Foto: Facebook (Alcaldía Iztacalco)

¿A qué hora se presentan los artistas en Iztacalco este 15 de septiembre?

Las actividades en la alcaldía comenzarán desde las 10 de la mañana con la feria y verbena. A las 18:00 horas se realizará la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias.

Los artistas comenzarán a presentarse en los siguientes horarios:

19:00 horas : La Dinastía González

: La Dinastía González 19:45: Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar

Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Hijar 21:30: Juanma

Juanma 23:00 horas : Se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia acompañado de fuegos pirotécnicos.

: Se llevará a cabo el tradicional acompañado de fuegos pirotécnicos. Para finalizar la noche mexicana, a las 23:30 horas se presentará El Yaki en un concierto totalmente gratuito.

Dónde será el evento del Grito de Independencia en Iztacalco y cómo llegar

Este evento mexicano se llevará a cabo en la Explanada de la alcaldía Iztacalco, ubicada en la Avenida Río Churubusco, esquina Avenida Té, Colonia Gabriel Ramos Millán.

Si te encuentras en el centro de la capital, una opción es tomar la Línea 8 del metro y bajarte en la estación Iztacalco, sin embargo, queda a aproximadamente media hora caminando, lo mismo con la estación Coyuya y Ciudad Deportiva de la línea 9.

La mejor ruta es tomar el Metrobús de la Línea 2 y bajarte en la estación Iztacalco que se encuentra enfrente de la Explanada.

Recomendaciones para asistir al evento del 15 de septiembre en Iztacalco

Si tienes pensado asistir al evento del próximo 15 de septiembre en la alcaldía Iztacalco, se recomienda llegar temprano para que disfrutes de todas las actividades a lo largo del día.

También debes considerar llevar ropa y calzados cómodos para que bailes a gusto con los ritmos del regional mexicano y la cumbia sonidera.

Evita llevar objetos punzocortantes ya que es un evento familiar donde se busca conservar la seguridad de todas y todos.

Considera el clima previsto para ese día, y en caso de que llueva, carga tu suéter, paraguas o impermeable para que no te pierdas el evento.

