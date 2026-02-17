Más Información

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este martes que se mantiene activa la Fase 1 de la en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para este 18 de febrero, por lo que también continúa el programa .

¿Qué autos no circulan este miércoles 18 de febrero?

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental; aplican doble "Hoy No Circula". Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL
Este miércoles 18 de febrero no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:

  • Vehículos con holograma de verificación 2
  • Vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito     numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.
  • Vehículos con holograma de verificación 0 y 00
  • Vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8
  • Vehículos que no porten holograma de verificación
  • Vehículos antiguos
  • Vehículos con placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Recomendaciones para la población

Las autoridades emitieron recomendaciones a la población para cuidar su salud por la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Ante la contingencia ambiental, la CAMe también emitió medidas y para evitar exponerse a los picos de contaminación:

  • Evitar actividades al aire libre
  • Suspender actividades al aire libre
  • Evitar / posponer eventos al aire.
  • No fumar, especialmente en espacios cerrados

