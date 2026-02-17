Más Información
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este martes que se mantiene activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para este 18 de febrero, por lo que también continúa el programa Doble Hoy no circula.
¿Qué autos no circulan este miércoles 18 de febrero?
Este miércoles 18 de febrero no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:
- Vehículos con holograma de verificación 2
- Vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.
- Vehículos con holograma de verificación 0 y 00
- Vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8
- Vehículos que no porten holograma de verificación
- Vehículos antiguos
- Vehículos con placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
Recomendaciones para la población
Ante la contingencia ambiental, la CAMe también emitió medidas y recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación:
- Evitar actividades al aire libre
- Suspender actividades al aire libre
- Evitar / posponer eventos al aire.
- No fumar, especialmente en espacios cerrados
dmrr/cr
