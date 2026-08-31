El pasado 1 de junio, Sharon Valerie Sánchez Ontiveros de 30 años, fue asesinada por un grupo de vecinos en el área verde de la Unidad Habitacional de Geovillas de Jesús María Ixtapaluca en el Estado de México. “Todos los ciegos vieron, todos los sordos escucharon, pero nadie quiere testificar”, dice Karla Georgina Ontiveros, madre de la víctima en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Mi hija era una mujer independiente, vivía con su perrito “Timón”, trabajaba y hacía home office en su departamento. Si quería algo se lo compraba. Era de carácter fuerte, con una voz estruendosa, ruda, metalera, pero le encantaba patinar, el rosa y kitty; era mi eterna adolescente”, la describe.

De acuerdo con su relato, Sharon fue asesinada entre las 4:55 y 5:00 de la mañana, pero su cuerpo permaneció cerca de seis horas tendido y descubierto en vía pública hasta medio día. Hanny, hermana de la joven, pidió informes sobre lo que había sucedido, pero las autoridades se negaron y alegaron que debía llevarse al perro.

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Karla Ontiveros, quien padece cáncer busca justicia por su hija Sharon Valerie, asesinada el 1 de junio de 2026, en Ixtapaluca, Edomex. Foto: Brenda Martinez/ EL UNIVERSAL

Luego, pese a que “Pipo”, como le decían de cariño, murió en Ixtapaluca su cuerpo fue llevado a Amecameca, hasta que lograron que lo trasladaran de nuevo a las instalaciones del Centro de Justicia de Ixtapaluca en Ayotla. Karla explica que al llegar al Ministerio Público entregó el INE de Pipo, y le exigieron tener una funeraria de lo contrario no podrían entregarle el cuerpo y por segunda vez les negaron información sobre el feminicidio. “Tenga sus papeles, sin funeraria no la podemos atender”, me respondieron”, explica.

Relata que al salir de ahí, los agentes funerarios la hostigaron. “Paquetes desde 35 mil pesos. “¿De dónde voy a sacar dinero?, tengo cáncer de tiroides, estaba por tramitar algún seguro del IMSS Bienestar para mi tratamiento. Les pedí que me dejarán en paz. Los vecinos se organizaron y me cooperaron para el trámite”.

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La madre de Sharon denuncia que su cuerpo tenía golpes, en el funeral no la reconoció. “No podía creer que era ella, estaba hinchada y la falta de refrigeración hizo estragos. En Ixtapaluca hay una crisis forense, no sirven los refrigeradores los cuerpos se están descomponiendo y huele horrible”, acusa.

Karla temía por la vida de Pipo, ya que un año antes había tenido un altercado con los vecinos. “Se hicieron de palabras y tres hombres y una mujer se le vinieron encima. La patearon en la cara y en la cabeza”, cuenta.

De acuerdo con los videos obtenidos, esa noche Sharon salió a comprar, se encontró con vecinos, discutieron y la asesinaron. El motivo se desconoce. “Se oyen los gritos de mi hija y nadie le ayudó”, reclama.

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“Hay una evidente colusión de los asesinos con las autoridades. Ellos siguen impunes, están riéndose de mi dolor, del dolor que nos dejaron a su papá y a sus hermanos; de que dejaron a esta familia rota. La justicia es para los ricos no para los pobres. Pido a los altos mandos que pongan atención a la asquerosidad que hay en Ixtapaluca”, dice.

Karla Ontiveros, quien padece cáncer busca justicia por su hija Sharon Valerie, asesinada el 1 de junio de 2026, en Ixtapaluca, Edomex. Foto: Brenda Martinez/ EL UNIVERSAL

Familias de víctimas de feminicidio en Edomex protestan

Familiares de mujeres asesinadas acusan abandono institucional, revictimización, malos tratos, crisis forense y negligencia en la actuación de las fiscalías regionales mexiquenses que responden a la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), por lo que anunciaron un bloqueo en pleno regreso a clases este lunes 31 de agosto sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Tepalcates del Metro de la Ciudad de México, para exigir avances en sus casos.

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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo de enero a julio del 2026, 3 mil 023 mujeres han sido asesinadas, entre homicidio doloso y culposo, pero sólo 380 han sido clasificados como feminicidios. Con 27, Edomex con permanece entre los estados con mayor índice, sólo después de Sinaloa, y le siguen Chiapas, Ciudad de México y Tamaulipas.

La FGJEM aseguró a EL UNIVERSAL que continúa recabando información, pero que la fiscal de violencia de género Dilcya García se reunió con las familias. Al cierre de esta edición, la señora Karla Ontiveros afirmó a EL UNIVERSAL que acudió al Senado de la República y allí la asistente de la fiscal estuvo como representante, pero no hubo avances concretos.

Karla Ontiveros, quien padece cáncer busca justicia por su hija Sharon Valerie, asesinada el 1 de junio de 2026, en Ixtapaluca, Edomex. Foto: Brenda Martinez/ EL UNIVERSAL

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bmc