Wendy Paola Aguilar de 24 años fue víctima de feminicidio en febrero del 2026, su cuerpo con signos de violencia fue localizado en la colonia El Mirador, en Tultepec, Estado de México. Sus padres Jaime Aguilar Ceja y Wendy Díaz Martínez acusan que no les han entregado la copia de la carpeta de investigación.

Paola vivía con Alejandro, su pareja, y su hijo Carlos Daniel de dos años en la casa de su suegra, en la colonia Amado Nervo en el mismo municipio mexiquense. El 10 de febrero su madre Wendy acudió al domicilio porque le ayudaba a cuidarlo. Avisó que iría a la tienda y esa fue la última vez que la vieron.

Su familia la estuvo buscando, publicaron en redes sociales una foto y su descripción para dar con su paradero. El señor Jaime cuenta, que fue hasta el día que acudió a la Fiscalía Regional de Cuautitlán para levantar la ficha de desaparición, que al terminar de dar su declaración que lo llamaron aparte para identificar a través de una foto a su hija, “porque no me quisieron pasar a la plancha, pero sí, era ella. Tenía una herida profunda en el cuello y múltiples golpes”.

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Wendy Paola fue localizada en una zona aledaña a su domicilio, su padre denuncia que pese a la violencia ejercida sobre el cuerpo de la joven, las autoridades en un principio determinaron que fue un homicidio calificado, pero la familia logró que se reclasificara como feminicidio.

Desde el inicio, acusa el señor Javier, que hubo negligencia y falta de interés por parte de las autoridades para investigar el caso. Hasta que el 25 de febrero, 15 días después de la muerte de la joven, localizaron, en la misma zona, los cuerpos de dos personas que habían sido desmembradas.

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Wendy y Jaime cuidan de su nieto de dos años tras el feminicidio de su hija Wendy Paola Aguilar, el pasado 26 de febrero en Tultepec, Estado de Mexico. Foto: Brenda Martinez

“Tras la presión de los medios de comunicación, la Fiscalía me llama y colaboró con la indagatoria con la esperanza de que agarren a los culpables. El 3 de marzo me informaron que habían detenido a tres personas, que probablemente estaban relacionadas al asesinato de mi hija, per hasta el momento me han dado largas” dice.

Los padres de Wendy Paola explican que no hay nadie vinculado al caso y que pese a lo que le dijeron, no hay nadie remitido ante el juez. “No sé si me mintieron, la policía de investigación no ha hecho nada”, denuncia.

Lo que yo quiero es que hagan su trabajo, no nos traten como si no valiéramos nada, todas las personas que no hemos recibido justicia, el común denominador es que no tenemos dinero, no tenemos influencia. Parece ser que asesinan a un animal. Estamos muy enojados porque parece ser que la vida de los que no tenemos poder económico no vale nada. Queremos que la justicia sea pareja”, exige.

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Wendy y Javier describen a Paola como una joven muy bonita, tranquila y que no se metía con nadie, como todos, dice su madre, hacía cosas buenas y malas. Ambos se hacen cargo de Carlos Daniel, quien ahora tiene 2 años y medio, y corre sonriente a su alrededor, mientras mira el cuadro de su madre.

Wendy relata que casi no puede dormir en las noche, tiene grabada la imagen de su hija. “Me la paso pensando en las cosas que le hicieron a mi hija, como la vi. Me parece injusto que ella haya muerto de esa manera. Como hay tanta maldad en el mundo”, dice.

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“Le exijo a las autoridades que hagan su trabajo en el caso de mi hija, quien llevaba el caso ya no está, no hay nada. Le pido a la Fiscalía que nos ayude a dar con los delincuentes que mataron a mí hija porque lo que le hicieron fue muy fuerte y muy feo como para que se quede así”, dijo Wendy su madre.

Wendy y Jaime cuidan de su nieto de dos años tras el feminicidio de su hija Wendy Paola Aguilar, el pasado 26 de febrero en Tultepec, Estado de Mexico. Foto: Brenda Martinez

Familiares exigen justicia

Familiares de víctimas mujeres asesinadas quienes acusan abandono institucional, revictimización, malos tratos, crisis forense y negligencia en la actuación de las fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), por lo que hoy prevén realizar un bloqueo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Tepalcates del Metro, en la Ciudad de México, para exigir avances en los casos.

FGJEM aseguró a EL UNIVERSAL que continúa recabando información y que la fiscal de violencia de género Dilcya García se reunió con las familias. Al respecto, Javier Aguilar, papá de Paola, negó haber tenido algún acercamiento.

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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan sólo de enero a julio del 2026, 3 mil 023 mujeres han sido asesinadas, entre homicidio doloso y culposo, pero sólo 380 han sido clasificados como feminicidios.

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bmc