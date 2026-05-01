La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes primero de mayo se tienen previstas diversas marchas para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Activos, jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social avanzarán del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino. Realizarán la marcha por la unidad nacional en defensa de sus derechos laborales y para exigir la recuperación del régimen de jubilaciones y pensiones y la devolución de sus pagos por cesantía y vejez.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Eliza Martínez" realizará una marcha a las 9:30 horas, de la calle Corregidora a San Pablo, en la Merced. Están en defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales; así como por el derecho a la vivienda, la salud y la educación.

La Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México marchará a las 13 horas de la Antimonumenta +43 rumbo al Zócalo, a las 13 horas. Marcharán en defensa de sus derechos como trabajadores.

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El grupo Todos Caben "Demetrio Vallejo" se reunirá en la Plaza Tlaxcoaque a las 9:30 horas. Van a unirse a algunas de las marchas con rumbo al Zócalo Capitalino en conmemoración del CXXXVI Aniversario del Dia Internacional del Trabajo.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

Estudiantes del CCH Sur se manifestarán a las 14 horas en la estación Universidad del Metro. Van a denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro: así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras.

El Movimiento de los Trabajadores Socialistas inaugurará la Casa Marx, a las 14 horas, en la colonia Lorenzo Boturini.

El Laboratorio 420 llevará a cabo, a las 14 horas, en la Glorieta de los Insurgentes, la jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas informativas sobre derechos humanos y legislación.

El Colectivo La Comuna 420 realizará una actividad cultural en el parque Rinconada 420, frente al Museo de la Ciudad de México, a las 16:20 horas.

El Movimiento Cannábico Mexicano se manifestará a las 16:20 horas en el Café Juanita, de la colonia Roma. Realizarán carteles y diferentes actividades, rumbo a la "XXVI Marcha del Día Mundial por la Liberación de Mariguana en México", que se realizará el 2 de mayo.

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afcl