El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y Patricia Elías Calles, directora del Festival de Flores y Jardines (FYJA), inauguraron la décima edición del festival que se realiza en los Parques Lincoln, América y avenida Presidente Masaryk, en Polanco.

Este año, el evento espera recibir a más de medio millón de visitantes, del 30 de abril al 3 de mayo, quienes podrán disfrutar de 109 instalaciones florales como mariposas, guacamayas y personajes de caricaturas, entre otros.

Mauricio Tabe destacó la relevancia del festival como un espacio de encuentro entre naturaleza, arte y comunidad. “Se convierte Miguel Hidalgo y Polanco en un museo donde se expone naturaleza y diseño”, expresó.

El alcalde indicó que el festival es uno de los eventos más importantes en el espacio público de la capital. “Es el mejor evento en el espacio público que ocurre en la Ciudad de México; no hay otro que cubra esta extensión y que además no le cueste al gobierno”, afirmó.

Además de las exhibiciones, el festival contempla el Congreso de las Plantas y talleres enfocados en la sensibilización ambiental, donde se busca promover el respeto y cuidado de la naturaleza, además del talento creativo en el diseño floral.

El edil de Miguel Hidalgo agregó que este festival demuestra que cuando la sociedad civil, los artistas, los empresarios y el gobierno trabajan juntos, los espacios públicos se convierten en una experiencia extraordinaria, al darle color a las calles con una combinación creativa de diseño.

Patricia Elías Calles destacó el esfuerzo colectivo detrás del festival es de los artistas. “Es el talento de quienes creen en la naturaleza, de quienes creen en el diseño, de quienes creen en el espacio público y de quienes creen en hacer comunidad”, señaló.

En esta edición se recibieron 173 propuestas de distintos puntos de la República Mexicana.

Como parte de la inauguración, también se llevó a cabo un concurso estudiantil, dónde se entregaron diplomas por su participación en el evento, a estudiantes de diversas universidades.

Elizabeth, en compañía de sus hijas, fue de las asistentes al primer día de exhibición de los arreglos florales, por lo que aprovechó para tomarse fotografías. “Yo creo que es uno de los momentos más importantes de la primavera aquí en la ciudad”, comentó.

Fernanda, quien acudió junto a su amiga Sol, mencionó que era una buena oportunidad para tomar fotografías para su Instagram. “Muy aesthetic y yo creo que todos deberían de venir, sobre todo si vives o estás cerca de México” comentó.

Como ellas, diversas familias y grupos de amigos se congregaron a lo largo de avenida Presidente Masaryk y el Parque Lincoln para admirar las piezas florales, tomarse fotografías y disfrutar del ambiente al aire libre.

La alcaldía informó que la avenida Presidente Masaryk será peatonal el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, por lo que la ciudadanía deberá prevenirse porque estará cerrada al flujo vehicular. La recomendación es acudir en transporte público.