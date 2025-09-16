Más Información

A seis días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, , lamentó el , cifra que confirmó ese día la Secretaría de Salud capitalina.

En su cuenta de X, la mandataria afirmó que el personal de salud de la CDMX continúa en los hospitales, para asegurar que quienes permanecen internados .

Personal de salud de la CDMX continúa en los hospitales, para asegurar que quienes permanecen internados reciban la atención que requieren. Foto: Especial
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de las 17 personas que perdieron la vida en el incidente del Puente La Concordia. Nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y brindarles todo el apoyo necesario. Nuestro personal continúa en los hospitales, atentos y en coordinación para asegurar que quienes permanecen internados reciban la atención que necesitan. No están solas. Estamos con ustedes”, escribió.

