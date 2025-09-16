A seis días de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó el deceso de 17 personas, cifra que confirmó ese día la Secretaría de Salud capitalina.

En su cuenta de X, la mandataria afirmó que el personal de salud de la CDMX continúa en los hospitales, para asegurar que quienes permanecen internados reciban la atención que requieren.

Personal de salud de la CDMX continúa en los hospitales, para asegurar que quienes permanecen internados reciban la atención que requieren. Foto: Especial

Lee también: Clara Brugada lamenta muerte de Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de la explosión en Iztapalapa

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de las 17 personas que perdieron la vida en el incidente del Puente La Concordia. Nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y brindarles todo el apoyo necesario. Nuestro personal continúa en los hospitales, atentos y en coordinación para asegurar que quienes permanecen internados reciban la atención que necesitan. No están solas. Estamos con ustedes”, escribió.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de las 17 personas que perdieron la vida en el incidente del Puente La Concordia.



Nuestra prioridad es acompañar a las familias afectadas y brindarles todo el apoyo necesario.



Nuestro personal continúa en los hospitales, atentos y en… pic.twitter.com/PwJfRBDgqi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 16, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr