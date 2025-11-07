La Secretaría de Turismo, en conjunto con el Fideicomiso del Centro Histórico, realizó la clausura del Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025, la tarde del 7 de noviembre.

En la Plaza del Seminario hubo presentaciones artísticas, incluyendo grupos de coro, ballet y catrinas, que deleitaron a los asistentes con su talento.

Entre los grupos musicales que se presentaron, se encontraba el coro de la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros Zavaleta de la alcaldía Cuauhtémoc, que interpretó canciones tradicionales mexicanas.

Además, durante la presentación del grupo de coro "ensamble coral" una bailarina disfrazada de la Llorona cautivó al público con su presentación.

Un grupo de niñas bailarinas realizaron una presentación de danza disfrazadas de catrinas.

El evento fue una oportunidad para que los asistentes se tomaran fotos y disfrutaran de la atmósfera festiva del lugar.

En el lugar, se encontraba una carpa que ofrecía maquillajes de catrín y catrinas gratis a los que pasaban, lo que fue un gran atractivo para los asistentes.

Se encontraba una carpa que ofrecía maquillajes de catrín y catrinas gratis Foto: Arantxa Meave

Se esperaban al menos mil personas, incluyendo locales y turistas nacionales e internacionales, que se dieron cita para disfrutar de la clausura del festival.

En total, participaron 201 ofrendas ubicadas en el Centro Histórico, que fueron retiradas desde el 3 de noviembre.

Con el Catrina Fest 2025, se dio por finalizado el Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico.

