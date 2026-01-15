Entre el 11 y el 13 de enero, la Ciudad de México registró al menos cuatro fallecimientos de motociclistas a consecuencia de incidentes viales.

El 11 de enero un motociclista perdió la vida al circular a exceso de velocidad sobre Río San Joaquín, al impactarse contra un poste de un puente vehicular.

El 12 otro falleció en Azcapotzalco, en el cruce de las avenidas Ángel Albino Corzo y Norte 58. El conductor se estrelló contra un camión de transporte público.

El 13 se registraron dos muertes más. La primera, en Tlalpan, sobre la avenida Renato Leduc, donde un motociclista a exceso de velocidad circuló en sentido contrario e impactó contra otro motociclista; uno de ellos murió y el otro resultó lesionado.

Por la noche murió otro motociclista en Venustiano Carranza. El conductor perdió el control de su unidad al incorporarse al puente vehicular de Viaducto y Calle 47, y cayó desde 10 metros.