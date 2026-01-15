Más Información

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Resultado: Pumas sorprende y derrota a Tigres en el Volcán con gol de Robert Morales

Reforma electoral contempla 12 reformas constitucionales, adelanta Monreal; Morena busca consenso con el Verde y PT

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Félix Salgado prende “todas las velas” por su candidatura al gobierno de Guerrero; “acataré lo que decida Morena”, dice

Entre el 11 y el 13 de enero, la registró al menos cuatro fallecimientos de motociclistas a consecuencia de incidentes viales.

El 11 de enero un motociclista perdió la vida al circular a exceso de velocidad sobre Río San Joaquín, al impactarse contra un poste de un puente vehicular.

El 12 otro falleció en Azcapotzalco, en el cruce de las avenidas Ángel Albino Corzo y Norte 58. El conductor se estrelló contra un camión de transporte público.

El 13 se registraron dos muertes más. La primera, en Tlalpan, sobre la avenida Renato Leduc, donde un motociclista a exceso de velocidad circuló en sentido contrario e impactó contra otro motociclista; uno de ellos murió y el otro resultó lesionado.

Por la noche murió otro motociclista en Venustiano Carranza. El conductor perdió el control de su unidad al incorporarse al puente vehicular de Viaducto y Calle 47, y cayó desde 10 metros.

